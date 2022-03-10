Против путинских олигархов введены новые санкции: детали
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Иностранные партнеры Украины начали раздавать "персональные" экономические ограничения
Власти Великобритании приняли решение о введении новых, уже сугубо "личных" санкций касаемо отдельных российских граждан из-за продолжающейся войны с Украиной. В первую очередь их внимание приковали различные российские олигархи и бизнесмены.
Об этом сообщает российское издание "Медуза".
Пока известно о минимум семи именах, которых ждут персональные экономические ограничения. В этот список вошли:
- миллиардер Роман Абрамович, который выставил на продажу ФК "Челси";
- Игорь Сечин, руководитель "Роснефти";
- Андрей Костин, директор банка подсанкционного банка "ВТБ";
- Дмитрий Лебедев, глава совета директоров еще банка "Россия";
- Николай Токарев, возглавляющие "Транснефть";
- Алексей Миллер, председатель правления компании "Газпром";
- миллиардер Олег Дерипаска.
Все активы этих российских граждан, которые находятся на территории Британии, будут заморожены.
Напомним, что многие из этих бизнесменов уже столкнулись с различными санкциями в свою сторону. К примеру, у Игоря Сечина была конфискована огромная и дорогая яхта.
Также мы писали об ограничениях, которые Британия ввела против Игоря Шувалова и Алишера Усманова, считающихся приближенными к владимиру путину людьми.