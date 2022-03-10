Укр

Против путинских олигархов введены новые санкции: детали

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Санкции коснутся многих богатых россиян Новость обновлена 10 марта 2022, 12:05
Санкции коснутся многих богатых россиян

Иностранные партнеры Украины начали раздавать "персональные" экономические ограничения

Власти Великобритании приняли решение о введении новых, уже сугубо "личных" санкций касаемо отдельных российских граждан из-за продолжающейся войны с Украиной. В первую очередь их внимание приковали различные российские олигархи и бизнесмены.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Пока известно о минимум семи именах, которых ждут персональные экономические ограничения. В этот список вошли:

  • миллиардер Роман Абрамович, который выставил на продажу ФК "Челси";
  • Игорь Сечин, руководитель "Роснефти";
  • Андрей Костин, директор банка подсанкционного банка "ВТБ";
  • Дмитрий Лебедев, глава совета директоров еще банка "Россия";
  • Николай Токарев, возглавляющие "Транснефть";
  • Алексей Миллер, председатель правления компании "Газпром";
  • миллиардер Олег Дерипаска.

Все активы этих российских граждан, которые находятся на территории Британии, будут заморожены.

Напомним, что многие из этих бизнесменов уже столкнулись с различными санкциями в свою сторону. К примеру, у Игоря Сечина была конфискована огромная и дорогая яхта.

Также мы писали об ограничениях, которые Британия ввела против Игоря Шувалова и Алишера Усманова, считающихся приближенными к владимиру путину людьми.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия #Санкции #Олигархи
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