Власти Франции конфисковали 85-метровую яхту главы "Роснефти"

Санкции против россии продолжают ударять по российским олигархам.

В Украине уже восьмой день идет полномасштабная война с армией рф, и зарубежные украинские партнеры во всю помогают нашей стране бороться с оккупантом. Пока парни из ВСУ сражаются с противником на военном фронте, то страны Евросоюза борются с россией на экономическом, вводя различные санкции против рф. Так, в рамках этих санкций во Франции была конфискована яхту главы "Роснефти" Игоря Сечина — Amore Vero

Об изъятии яхты у бизнесмена сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер у себя на странице в Твиттере, объясня это решение санкциями, введенными против россии из-за вторжения в Украину.

"Спасибо французским таможенникам, которые применяют санкции Европейского Союза против приближенных к российским властям" — добавил Брюно Ле Мер.

Имущество бизнесмена было задержано в ночь на 3 марта в порту Ла-Сьота на Лазурном берегу.

Отметим, что раньше 85-метровая яхта Amore Vero называлась St. Princess Olga. Эксперты в мире роскошных яхт не могут назвать точную цену яхты, но то, что она стоит не менее $100 млн — это однозначно. Яхта размером почти с футбольное поле, на ее корме есть устроен бассейн, который легко превращается в вертолетную площадку, также есть джакузи и комната для SPA.

Ранее "Телеграф" писал, что третьего марта в Германии, в Гамбурге была конфискована 512-футовая яхта Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов.

Отметим, что как передает Forbes, всего российским миллиардерам принадлежат 32 супер-яхты. Многие из них начали активно вывозить свое имущество из стран Запада, чтобы их не конфисковали.