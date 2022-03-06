Visa та MasterCard перестануть працювати в росії - подробиці

Економічні санкції проти країни-агресора посилюються з кожним днем.

Найпоширеніші у світі платіжні системи Visa та Mastercard заявили про зупинку операцій у росії як відповідь на воєнне вторгнення кривавого диктатора володимира путіна в Україну.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на пресрелізи компаній.

Відомо, що обидві платіжні системи вже почали працювати над припиненням операцій на території росії.

У Mastercard додали, що відновлять операції в росії, коли це буде доречно і якщо буде дозволено законом.

У Visa пояснили, що карти випущені в росії, не працюватимуть за її межами. А карти, випущені іноземними фінансовими установами – на території рф.

Варто зазначити, що після відключення цих платіжних систем росіяни не зможуть виконувати взаєморозрахунки між банками у своїй країні. Крім того, це означає, що всі картки Mastercard та Visa перестануть працювати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У росії працюватимуть лише ті карти, які були випущені на її території, якщо отримували карту за кордоном — забудьте про неї. Ці картки також не підтримуватимуть більше сервіси Apple Pay, Samsung Pay та Google Pay, хоча вони й до цього оголосили про припинення діяльності на території країни-агресора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Євросоюз працює над відключенням більшості російських банків від міжнародної платіжності системи SWIFT.