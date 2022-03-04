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Відключення від SWIFT загрожує ще більшій кількості російських банків

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Відключення російських банків від SWIFT вже спричинило серйозні проблеми в економіці країни-агресора Новина оновлена 04 березня 2022, 21:26
Відключення російських банків від SWIFT вже спричинило серйозні проблеми в економіці країни-агресора

Рішення можуть ухвалити найближчим часом.

У відповідь на воєнне вторгнення в Україну на росію було накладено жорсткі економічні санкції, які рекордно обвалили рубль. Це сталося ще й тому, що сім найбільших російських банків відключили від SWIFT. Становище росіян може погіршитися ще більше, адже у ЄС працюють над відключенням від міжнародної платіжної системи ще низки банків.

Про це у п'ятницю, 4 березня, повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС може відключити SWIFT у ще більшість кількості російських банків і рішення про це можуть ухвалити вже найближчим часом.

"Ми також розглядали тут, який новий пакет санкцій (проти рф — ред.) може бути ухвалено найближчими днями. Наприклад, ми можемо збільшити кількість російських банків, які відключимо від SWIFT, але ми не ухвалили жодного конкретного рішення про той чи інший банк", — сказав Боррель на пресконференції за результатами позачергового засідання ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Нагадаємо, що від SWIFT вже відключили банки "Россия", "ВТБ", "Открытие", "Новикомбанк", "ВЭБ РФ", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк".

Додамо, що через відключення від SWIFT неможливо буде вносити інвестиції або будь-яким іншим способом фінансувати проєкти, якими займається російський фонд прямих інвестицій. Також країну-агресора чекає заборона на продаж, постачання, експорт або передачу банкнот, деномінованих у євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США назвали єдину умову зняття обмежень з росії.

Теги:
#Україна #Росія #Банки #Європейський Союз #Війна #SWIFT #Відключення
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