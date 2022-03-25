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У США не виключають, що росія може напасти на НАТО: вже готують план

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Російська армія вже вчиняла провокації щодо країн НАТО Новина оновлена 25 березня 2022, 18:31
Російська армія вже вчиняла провокації щодо країн НАТО

Росіянам обіцяють рішучу відповідь.

У Сполучених Штатах Америки не виключають, що російська федерація може завдати ударів по країнах НАТО, тому вже почали готувати план дій. До речі, кроки до війни з НАТО росіяни вже робили.

Як передає Sky News, про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Чому росії не виграти війну проти України?

Так, під час розмови з журналістами Салліван на питання, чи будуть російські окупанти бомбити конвої, які перевозять в Україну гуманітарну та техніку через країни НАТО, відповів, що Альянс вже готує план на такий випадок.

"Ми готуємо плани на випадок непередбачених обставин на випадок, якщо Росія вирішить завдати удару по території НАТО в цьому контексті або в будь-якому іншому контексті", — заявив він.є

При цьому, за словами Саллівана, відповідь для росіян у випадку нападу на НАТО буде дуже рішучою.

Щодо України та її захисту від росіян, то радник з нацбезпеки додав, що США та їхні союзники все ще можуть запровадити нові заходи, щоб покарати Росію за її вторгнення.

"Звичайно, є додаткові заходи щодо закручування гайок за санкціями, і ми постійно їх переглядатимемо", — сказав він.

Нагадаємо, що Альянс прийняв рішення не вводити миротворчу місію до України, як цього попросили у Польщі, адже вважає, що таке розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з РФ.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Війна
Російська армія вже вчиняла провокації щодо країн НАТО
Світ
У США не виключають, що росія може напасти на НАТО: вже готують план
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