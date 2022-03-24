НАТО чітко відповіло на пропозицію Польщі щодо миротворців в Україні

Альянс не готовий до прямого зіткнення з росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде вводити миротворчу місію до України, як цього попросили у Польщі, мовляв, таке розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з росією.

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Про це він заявив у четвер, 24 березня, під час прес-брифінгу.

"Ми обговорювали низку питань і меседж такий, що ми маємо бути об'єднані, а також маємо надавати підтримку Україні. Водночас ми маємо відповідальність забезпечити, що цей конфлікт не став війною між НАТО і Росією і саме тому члени Альянсу чітко сказали, що ми не розвертатимемо на території України, тому що це означатиме повноцінний конфлікт з російськими збройними силами", — повідомив генсек НАТО.

Нагадаємо, що кількома днями раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час саміту НАТО планує запропонувати Альянсу вввести миротворчу місію на українські території через збройну агресію росії. Окрім того, це питання планувалося до обговорення на засідання представників Європейської Ради.

Після цього глава міністерства закордонних справ російської федерації сергій лавров відкрито пригрозив НАТО ймовірними "наслідками" через залучення миротворців альянсу та прямо заявив, що це означатиме пряме зіткнення росії та Альянсу.