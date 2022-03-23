У путіна дали зрозуміти, що воюватимуть із миротворцями НАТО

У рф пригрозили альянсу прямим зіткненням

Міністр закордонних справ російської федерації Сергій Лавров попередив про наслідки через ймовірне введення миротворців НАТО на українські території, наголосивши, що це призведе до прямого зіткнення сил альянсу з "потужними" силами російської армії.

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Відповідну інформацію чиновник оприлюднив у середу, 23 березня, — передають росЗМІ.

"Якщо НАТО направить своїх миротворців до України, це буде прямим зіткненням збройних сил рф та Альянсу", — сказав очільник мзс росії.

Окрім того, Лавров звинуватив Вашингтон у тому, що за допомогою жорстких санкцій вони хочуть "прибрати перешкоду у вигляді росії на шляху до побудови однополярного світу".

Нагадаємо, що вже завтра, президент Польщі Анджей Дуда має намір запропонувати НАТО відправити миротворчу місію в Україну. Відповідну заяву він планує зробити на саміті Альянсу у Брюсселі, проведення якого заплановано у четвер, 24 березня. Також важливі питання щодо військової агресії росії проти української держави обговорюватимуть під час засідання представників Європейської Ради, яке відбудеться 24-25 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Верховна Рада України звернулася до представників ООН, Європарламенту та Червоного Хреста із проханням ввести миротворчі сили в Україну для того, щоб мати ще одну можливість для захисту мирних жителів.