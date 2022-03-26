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"Європейської крові буде багато": у росії пропонують вторгнутися ще у шість країн

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Війська рф Новина оновлена 26 березня 2022, 01:05
Війська рф

Окупанти не збираються зупинятися в Україні

У росії, мабуть, вважали, що втрат у війні проти України явно недостатньо і запропонували вдертися ще в шість країн.

Про це заявив депутат від компартії у мосміськдумі Сергій Савостьянов, пише URA.

Чиновник вважає, що російське вторгнення дозволить "забезпечити безпеку Україні, Росії та Європі", а тому запропонував розширити рамки "денацифікації та демілітаризації" ще на шість країн. Серед них він виділив країни Балтії, Польщу, Казахстан та Молдову.

Примітно, що чотири країни у його списку є членами НАТО.

На цю заяву вже відреагували в Офісі Президента України. Так радник голови ОПУ Михайло Подоляк написав у своєму твіттері, що тим самим росія прямо загрожує цим країнам повноцінним військовим вторгненням.

"Все тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", – попередив він.

Як повідомлялося раніше, у НАТО також не виключають ймовірності того, що росія нападе на одну або кілька країн Альянсу і повідомили, що вже готують плани на цей випадок.

Водночас колишній командувач військ НАТО в Європі Уеслі Кларк говорив, що росія відразу може завдати тактичного ядерного удару по якомусь місту в Польщі.

Теги:
#Україна #Молдова #Польща #Естонія #Росія #Казахстан #Литва #Латвія
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