Вдарить відразу по Польщі: генерал розповів, у якому разі путін застосує ядерну зброю

Удар може бути нанесений по місцю, де перебуває багато людей

Кривавий диктатор володимир путін може завдати тактичного ядерного удару по Польщі, якщо зрозуміє, що програє війну.

Таке припущення висловив колишній командувач військ НАТО в Європі Уеслі Кларк, передає CNN.

За його словами, якщо путін дійсно вірить, що зможе зруйнувати Альянс, він застосує тактичну ядерну зброю.

"Де він його застосує? Швидше за все, не в Україні, а десь у людному місці в Польщі", — сказав Кларк.

Він уточнив, що саме це росіяни відпрацьовували на навчаннях, в яких моделювалася ситуація, де вони програють війну, проти країни, що підтримується НАТО. Кларк вважає, що після такого удару Альянс заявить, що не хоче ядерної війни та відступить.

"Це те, як росіяни навчали себе думати про те, що вони робитимуть у ситуаціях подібних до цієї", — сказав він і додав, що саме тому в урядах країн Альянсу існує стурбованість поточними подіями.

Водночас він висловив думку, що росія не застосовуватиме хімічну зброю в Україні, оскільки це не вплине на ситуацію глобально.

Як повідомлялося раніше, в РНБО раніше повідомляли, що росія проводить "обробку" свого населення, яка може свідчити про підготовку до застосування хімічної зброї проти українців.