Ударит сразу по Польше: генерал рассказал, в каком случае путин применит ядерное оружие

Удар может быть нанесен по месте, где находится много людей

Кровавый диктатор владимир путин может нанести тактический ядерный удар по Польше, если поймет, что проигрывает войну.

Такое предположение высказал бывший командующий войсками НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает CNN.

По его словам, если путин действительно верит, что сможет разрушить Альянс, то он применит тактическое ядерное оружие.

"Где он его применит? Скорее всего, не в Украине, а где-нибудь в людном месте в Польше", — сказал Кларк.

Он уточнил, что именно это россияне отрабатывали на учениях, в которых моделировалась ситуация, где они проигрывают войну, против поддерживаемой НАТО страны. Кларк считает, что после такого удара Альянс заявит, что не хочет ядерной войны и отступит.

"Это то, как россияне обучали себя думать о том, что они будут делать в ситуациях подобной этой", — сказал он и добавил, что именно поэтому в правительствах стран Альянса существует обеспокоенность текущими событиями.

Вместе с тем он выразил мнение, что россия не станет применять химическое оружие в Украине, поскольку это не повлияет на ситуацию глобально.

Как сообщалось ранее, в СНБО ранее сообщали, что россия проводит "обработку" своего населения, которая может свидетельствовать к подготовке к применению химического оружия против украинцев.