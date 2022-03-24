россия готовится к применению химического оружия против украинцев: что делать в случае химатаки
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Что делать населению в случае химической атаки
Российские оккупанты готовятся к применению химического оружия в Украине.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем телеграм-канале.
"Каналы россии ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине", — сказано в сообщении.
В ЦПД полагают, что тем самым власти рф готовят свое население к применению химоружия в Украине и дальнейшему перекладыванию ответственности за это на "украинских националистов".
В Украине же напомнили, что подобных лабораторий в нашей стране нет, а потому дали населению инструкцию о том, что надо делать во время химической атаки.
В случае применения химического оружия россиянам, украинцам стоит:
- плотно закрыть двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;
- предупредить родственников и близких об опасности.
Если все же была объявлена эвакуация, то стоит:
- взять аптечку;
- надеть одежду, которая закроет как можно больше участков тела;
- взять противогазы, а если их нет, то можно использовать пропитанные водой марлевые повязки. Вместо воды их рекомендуют пропитать раствором питьевой соды (если враг использовал хлор), уксусной или лимонной кислоты (если был использован аммиак);
- выходить из дома стоит по лестнице и не касаться предметов на улице.
Как сообщалось ранее, ранним утром 21 марта стало известно о том, что из-за попадания российского снаряда произошла утечка аммиака на химзаводе в Сумах. Позже стало известно, что спасатели оперативно ликвидировали последствия из-за чего город остался в безопасности.
23 марта утечка аммиака произошла в Чернигове, когда российские снаряды повредили одно из местных пищевых предприятий.
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