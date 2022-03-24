россия готовится к применению химического оружия против украинцев: что делать в случае химатаки

Что делать населению в случае химической атаки

Российские оккупанты готовятся к применению химического оружия в Украине.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем телеграм-канале.

"Каналы россии ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине", — сказано в сообщении.

В ЦПД полагают, что тем самым власти рф готовят свое население к применению химоружия в Украине и дальнейшему перекладыванию ответственности за это на "украинских националистов".

В Украине же напомнили, что подобных лабораторий в нашей стране нет, а потому дали населению инструкцию о том, что надо делать во время химической атаки.

В случае применения химического оружия россиянам, украинцам стоит:

плотно закрыть двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;

предупредить родственников и близких об опасности.

Если все же была объявлена эвакуация, то стоит:

взять аптечку;

надеть одежду, которая закроет как можно больше участков тела;

взять противогазы, а если их нет, то можно использовать пропитанные водой марлевые повязки. Вместо воды их рекомендуют пропитать раствором питьевой соды (если враг использовал хлор), уксусной или лимонной кислоты (если был использован аммиак);

выходить из дома стоит по лестнице и не касаться предметов на улице.

Как сообщалось ранее, ранним утром 21 марта стало известно о том, что из-за попадания российского снаряда произошла утечка аммиака на химзаводе в Сумах. Позже стало известно, что спасатели оперативно ликвидировали последствия из-за чего город остался в безопасности.

23 марта утечка аммиака произошла в Чернигове, когда российские снаряды повредили одно из местных пищевых предприятий.