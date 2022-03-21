Обошлось? Спасатели оценили ситуацию с утечкой аммиака в Сумах

Происшествие произошло 21 марта в 4:30.

Российские оккупанты обстреляли химический завод на Сумщине "Сумыхимпром", в результате чего произошла утечка аммиака. Сейчас на месте работают аварийные бригады ГСЧС, которые проводят работы по осаждению аммиачного облака.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ГСЧС.

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"По состоянию на 07:30 в г. Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. В результате происшествия 1 человек травмирован (работник предприятия). Аварийная ситуация локализована" — говорится в сообщении.

Голова Сумской ОДА Дмитрий Живицкий у себя в Телеграм-канале отметил, что в результате вражеского обстрела был поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн и наблюдается незначительная утечка аммиака, однако угрозы населению города Сумы нет.

Также Живицкий опубликовал несколько фото с места происшествия.

"Телеграф" напоминает, что аммиак — это бесцветный токсичный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде и взрывоопасный. Газ легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Как сообщалось ранее, Сумщина — один из регионов, где российские войска причинили серьезные разрушения. С самого начала вторжения район подвергается ракетным и артиллерийским ударам, из-за чего многие здания городов превратились в руины. Рашисты бомбят регион с самолетов и обстреливают ракетами.