Укр

Обошлось? Спасатели оценили ситуацию с утечкой аммиака в Сумах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
Утечку газа локализовали, угрозы нет Новость обновлена 21 марта 2022, 08:25
Утечку газа локализовали, угрозы нет

Происшествие произошло 21 марта в 4:30.

Российские оккупанты обстреляли химический завод на Сумщине "Сумыхимпром", в результате чего произошла утечка аммиака. Сейчас на месте работают аварийные бригады ГСЧС, которые проводят работы по осаждению аммиачного облака.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ГСЧС.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"По состоянию на 07:30 в г. Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. В результате происшествия 1 человек травмирован (работник предприятия). Аварийная ситуация локализована" — говорится в сообщении.

Голова Сумской ОДА Дмитрий Живицкий у себя в Телеграм-канале отметил, что в результате вражеского обстрела был поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн и наблюдается незначительная утечка аммиака, однако угрозы населению города Сумы нет.

Также Живицкий опубликовал несколько фото с места происшествия.

"Телеграф" напоминает, что аммиак — это бесцветный токсичный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде и взрывоопасный. Газ легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Как сообщалось ранее, Сумщина — один из регионов, где российские войска причинили серьезные разрушения. С самого начала вторжения район подвергается ракетным и артиллерийским ударам, из-за чего многие здания городов превратились в руины. Рашисты бомбят регион с самолетов и обстреливают ракетами.

Теги:
#Сумы #Авария
Кадр из видео
Одесса
Русский военный корабль пошел? В Одессе - морской бой (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кадр из видео
Русский военный корабль пошел? В Одессе - морской бой (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские военные мужественно продолжают давать отпор противнику
Отпор ВСУ обескуражил россиян: карты боев в Украине на 21 марта
Дата публикации
Категория
ВСУ
Оккупанты боятся наступать и крадут еду у мирных украинцев - Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Американский президент проведет в Европе ряд встреч в конце недели
Визит Байдена в Польшу: 5 основных тезисов США перед саммитом НАТО
Дата публикации
Категория
Украина уже 26 дней противостоит российским захватчикам
Война — день 26: путин готов бросить российских детей на войну, а в оккупированных городах проходят митинги в поддержку Украины