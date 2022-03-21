Обійшлося? Рятувальники оцінили ситуацію з витоком аміаку у Сумах

Аварія сталася 21 березня о 4.30.

Російські окупанти обстріляли хімічний завод на Сумщині "Сумихімпром", внаслідок чого стався витік аміаку. Наразі на місці працюють аварійні бригади ДСНС, які проводять роботи з осадження аміачної хмари.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі ДСНС.

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"Станом на 07:30 у м. Суми на території ПАТ "Сумихімпром" проведено роботи з накладення бандажу на пошкоджений трубопровід. Внаслідок подіїї 1 особа травмована (працівник підприємства). Аварійну ситуацію локалізовано" — йдеться у повідомленні.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у себе в Телеграм-каналі зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено резервуар з аміаком ємністю 50 тонн і спостерігається незначний витік аміаку, проте загрози населенню міста Суми немає.

Також Живицький опублікував кілька фото з місця події.

"Телеграф" нагадує, що аміак — це безбарвний токсичний газ з різким запахом, що задушує, добре розчинний у воді і вибухонебезпечний. Газ легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Як повідомлялося раніше, Сумщина — один із регіонів, де російські війська завдали серйозних руйнувань. З самого початку вторгнення район зазнає ракетних та артилерійських ударів, через що багато будівель міст перетворилися на руїни. Рашисти бомблять регіон із літаків та обстрілюють ракетами.