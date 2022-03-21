У Сумах стався витік аміаку: кому загрожує небезпека
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Жителі в радіусі 5 кілометрів від заводу перебувають у небезпеці
У Сумах, які намагаються взяти в оточення окупанти, стався витік аміаку на хімічному заводі.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.
"Витік аміаку Сумихімпром! Зона поразки радіусом близько 5 км!", — Написав він.
За його словами, пригода сталася 21 березня о 4.30.
Живицький нагадав місцевим жителям про те, що аміак легко визначити за характерним задушливим різким запахом. Оскільки цей газ легший за повітря, то укриття варто шукати на нижніх поверхах будівель або в підвалах.
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