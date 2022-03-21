У Сумах стався витік аміаку: кому загрожує небезпека

Жителі в радіусі 5 кілометрів від заводу перебувають у небезпеці

У Сумах, які намагаються взяти в оточення окупанти, стався витік аміаку на хімічному заводі.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.

"Витік аміаку Сумихімпром! Зона поразки радіусом близько 5 км!", — Написав він.

За його словами, пригода сталася 21 березня о 4.30.

Живицький нагадав місцевим жителям про те, що аміак легко визначити за характерним задушливим різким запахом. Оскільки цей газ легший за повітря, то укриття варто шукати на нижніх поверхах будівель або в підвалах.