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У Сумах стався витік аміаку: кому загрожує небезпека

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У Сумах стався витік аміаку: кому загрожує небезпека Новина оновлена 21 березня 2022, 04:55

Жителі в радіусі 5 кілометрів від заводу перебувають у небезпеці

У Сумах, які намагаються взяти в оточення окупанти, стався витік аміаку на хімічному заводі.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.

"Витік аміаку Сумихімпром! Зона поразки радіусом близько 5 км!", — Написав він.

За його словами, пригода сталася 21 березня о 4.30.

Живицький нагадав місцевим жителям про те, що аміак легко визначити за характерним задушливим різким запахом. Оскільки цей газ легший за повітря, то укриття варто шукати на нижніх поверхах будівель або в підвалах.

У Сумах стався витік аміаку: кому загрожує небезпека
Україна
У Сумах стався витік аміаку: кому загрожує небезпека
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