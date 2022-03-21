В Сумах произошла утечка аммиака: кому грозит опасность

Жители в радиусе 5 километров от завода находятся в опасности

В Сумах, которые пытаются взять в окружение оккупанты, произошла утечка аммиака на химическом заводе.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

"Утечка аммиака Сумыхимпром! Зона поражения радиусом около 5 км!", — написал он.

По его словам, происшествие произошло 21 марта в 4:30.

Живицкий напомнил местным жителям о том, что аммиак легко определить по характерному удушающему резкому запаху. Поскольку этот газ легче воздуха, то укрытие стоит искать на нижних этажах зданий или в подвалах.

Кроме того, он напомнил о правилах поведения в случае подобных ситуаций, а также обнародовал инструкцию о том, что надо делать при поражении ядовитым газом.

Как сообщалось ранее, Сумы являются одним из первых городов, которые пострадали от обстрелов со стороны оккупационных войск. С самого начала вторжения город подвергается ракетным и артиллерийским ударам, из-за чего многие здания превратились в руины.

Напомним, ночным обстрелам 21 марта подвергся и Киев, где был уничтожен один из ТРЦ в Подольском районе. В результате агрессии россиян погибли четыре человека, еще один получил ранения.