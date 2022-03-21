В Сумах произошла утечка аммиака: кому грозит опасность
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Жители в радиусе 5 километров от завода находятся в опасности
В Сумах, которые пытаются взять в окружение оккупанты, произошла утечка аммиака на химическом заводе.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.
"Утечка аммиака Сумыхимпром! Зона поражения радиусом около 5 км!", — написал он.
По его словам, происшествие произошло 21 марта в 4:30.
Живицкий напомнил местным жителям о том, что аммиак легко определить по характерному удушающему резкому запаху. Поскольку этот газ легче воздуха, то укрытие стоит искать на нижних этажах зданий или в подвалах.
Кроме того, он напомнил о правилах поведения в случае подобных ситуаций, а также обнародовал инструкцию о том, что надо делать при поражении ядовитым газом.
Как сообщалось ранее, Сумы являются одним из первых городов, которые пострадали от обстрелов со стороны оккупационных войск. С самого начала вторжения город подвергается ракетным и артиллерийским ударам, из-за чего многие здания превратились в руины.
Напомним, ночным обстрелам 21 марта подвергся и Киев, где был уничтожен один из ТРЦ в Подольском районе. В результате агрессии россиян погибли четыре человека, еще один получил ранения.
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