Ночной обстрел Киева: спасатели уточнили число погибших (фото)

В здании обстрелянного ТРЦ произошел масштабный пожар

Число погибших в результате ночного обстрела Киева российскими оккупантами возросло до 4 человек.

Об этом сообщила пресс-служба столичной ГСЧС в Фейсбук.

Отмечается, что сообщение о пожаре в одном из городских торговых центров поступило в 22:48. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате обстрела огнем были объяты 3 и 4 этажи здания, а также несколько находившихся на парковке автомобилей.

Пожар был локализирован в 2:18 на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, а тушение продолжается до сих пор.

"На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

Как сообщалось ранее, городской глава Виталий Кличко сообщал, что обстрелам подверглись торговый центр и несколько жилых домов в Подольском районе Киева.

Стоит напомнить, что город уже подвергался обстрелам 20 марта. Так днем обломки снаряда упали на жилую многоэтажку в Святошинском районе, после чего там возник пожар. Известно, что двум жителям понадобилась госпитализация.