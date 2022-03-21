Ночной обстрел Киева: спасатели уточнили число погибших (фото)
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В здании обстрелянного ТРЦ произошел масштабный пожар
Число погибших в результате ночного обстрела Киева российскими оккупантами возросло до 4 человек.
Об этом сообщила пресс-служба столичной ГСЧС в Фейсбук.
Отмечается, что сообщение о пожаре в одном из городских торговых центров поступило в 22:48. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате обстрела огнем были объяты 3 и 4 этажи здания, а также несколько находившихся на парковке автомобилей.
Пожар был локализирован в 2:18 на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, а тушение продолжается до сих пор.
"На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, городской глава Виталий Кличко сообщал, что обстрелам подверглись торговый центр и несколько жилых домов в Подольском районе Киева.
Стоит напомнить, что город уже подвергался обстрелам 20 марта. Так днем обломки снаряда упали на жилую многоэтажку в Святошинском районе, после чего там возник пожар. Известно, что двум жителям понадобилась госпитализация.
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