Укр

Киев подвергся мощному обстрелу россиян: есть погибший, разрушен торговый центр (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Обстрелы Киева Новость обновлена 21 марта 2022, 00:34
Обстрелы Киева

В результате обстрелов погиб по меньшей мере один человек

В ночь на понедельник, 21 марта, Киев подвергся мощному обстрелу со стороны российских оккупационных войск из-за чего жители столицы могли слышать серию взрывов.

Об этом проинформировала пресс-служба городской Патрульной полиции.

Детали там разглашать не стали, однако уточнили, что на месте уже работают спасатели, медики и полиция.

Вместе с тем городской глава Виталий Кличко сообщил, что под удар попали несколько жилых домов и один из торговых центров в Подольском районе столицы.

На территории попавшего под обстрел ТЦ возник сильный пожар. По словам мэра Киева, уже известно, что по меньшей мере один человек погиб.

Как сообщалось ране, 20 марта столица уже подвергалась обстрелам со стороны россиян. Так днем обломки снаряда упали на жилую многоэтажку в Святошинском районе, после чего там возник пожар. Известно, что двум жителям понадобилась госпитализация.

Обстрелы совершались и в других областях Украины, например, несколько снарядов упали на территории Житомирской области, вследствие чего было разрушено несколько зданий, а ранения получили три человека.

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