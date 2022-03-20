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Оккупанты обстреляли Житомирщину: много зданий разрушены, есть пострадавшие (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Оккупанты обстреляли Житомирщину: много зданий разрушены, есть пострадавшие (фото) Новость обновлена 20 марта 2022, 22:24

Три мирных жителя получили ранения из-за обстрелов оккупантов.

Оккупанты вновь нанесли удары по населенным пунктам в Житомирской области из-за чего травмы получили три человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Согласно обнародованной информации, российские снаряды упали в населенных пунктах в Коростенском районе из-за чего 13 зданий получили повреждения. Предварительно установлено, что ранены три человека, однако спасатели все еще занимаются разбором завалов.

Все пожары, которые вспыхнули после попаданий были потушены, однако на прикрепленных к посту фотографиях заметно, что часть из снарядов не разорвалась.

Как сообщалось ранее, 20 марта оккупанты обстреливали не только Житомирскую область. Так в Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на жилую десятиэтажку, вследствие чего в ней вспыхнул пожар кроме того обломки накрыли две припаркованные неподалеку легковушки.

Кроме того, регулярным обстрелам продолжает подвергаться Харьков. Одна из ракет оккупантов пробила потолок в одной из квартир и полностью уничтожила кухонную раковину. К счастью, она не взорвалась, иначе повреждения могли бы быть намного более плачевными.

Теги:
#Украина #Россия #Житомирская область
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