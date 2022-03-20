Укр

Денацификация раковины: в сети одним фото описали цинизм и вранье путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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российский снаряд застрял в раковине Новость обновлена 20 марта 2022, 16:44
российский снаряд застрял в раковине

Россияне цинично обстреливают дома мирных жителей.

В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети опубликовали показательное фото из дома в Дергачах (Харьковская область), куда попал снаряд оккупантов.

Соответсвующий снимок добавил на свою страницу в Twitter главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.

На фото видно, что в обычный дом прилетел российский снаряд, который полностью уничтожил раковину на кухне…

"Объект военной инфраструктуры "раковина" высокоточным ударом денацифицирован в Харьковской области", — отметил Дзядко.

Россияне обстреливают мирных жителей Украины, при этом цинично рассказывают во время брифингов и пресс-конференций, что "используют высокоточное оружие для нанесения ударов по военной инфраструктуре Украины".

Напомним, одной из "причин" для вторжения рф в Украину была названа "денацификацию". Это же требования кровавый диктатор владимир путин поставил украинской власти для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что российские захватчики похитили очередного украинского чиновника.

Теги:
#Украина #Россия #Харьковская область #Война с Россией
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