Денацификация раковины: в сети одним фото описали цинизм и вранье путина
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Россияне цинично обстреливают дома мирных жителей.
В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети опубликовали показательное фото из дома в Дергачах (Харьковская область), куда попал снаряд оккупантов.
Соответсвующий снимок добавил на свою страницу в Twitter главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.
На фото видно, что в обычный дом прилетел российский снаряд, который полностью уничтожил раковину на кухне…
"Объект военной инфраструктуры "раковина" высокоточным ударом денацифицирован в Харьковской области", — отметил Дзядко.
Россияне обстреливают мирных жителей Украины, при этом цинично рассказывают во время брифингов и пресс-конференций, что "используют высокоточное оружие для нанесения ударов по военной инфраструктуре Украины".
Напомним, одной из "причин" для вторжения рф в Украину была названа "денацификацию". Это же требования кровавый диктатор владимир путин поставил украинской власти для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что российские захватчики похитили очередного украинского чиновника.
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