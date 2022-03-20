В Киеве обломки упавшего снаряда подожгли многоэтажку: эксклюзивные фото

На месте происшествия работают спасатели.

В Украине уже 25 день идет война с путинскими войсками. Враг продолжает обстреливать украинские города, убивая мирных жителей. Особые планы у оккупантов на столицу Украины — Киев: город забрасывают бомбами, ведутся обстрелы. В результате попадания одного из снарядов в Святошинском районе столицы возник пожар в десятиэтажном жилом доме.

Об этом в телеграм-канале сообщили ГСЧС, а также мэр Киева Виталий Кличко.

"20 марта в 13.59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме Святошинского района столицы. В 14:24 возгорание локализовано и в 14:41 — ликвидировано" — говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные и медики. По прибытию, спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей.

На данный момент – погибших нет, эвакуированы 6 человек, двое из которых были госпитализированы. На месте работают медики и спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что российские оккупанты каждый день наносят удары по Киеву. 17 марта силам ПВО удалось сбить ракету в воздухе, но ее остатки при падении на землю вызвали разрушения и пожар в жилом многоэтажном доме.

15 марта в жилой дом в Шевченковском районе Киева попал снаряд российских военных, в результате чего в доме произошел обвал.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантами жилых домов загорелась 16-этажка в Святошинском районе.