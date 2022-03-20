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У Києві уламки снаряда, що впав, підпалили багатоповерхівку: ексклюзивні фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У Києві уламки снаряда, що впав, підпалили багатоповерхівку: ексклюзивні фото Новина оновлена 20 березня 2022, 16:36

На місці пригоди працюють рятувальники.

В Україні вже 25 день триває війна з путінськими військами. Ворог продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних мешканців. Особливі плани в окупантів на столицю України — Київ: місто закидають бомбами, триває обстріл. Внаслідок влучення одного зі снарядів у Святошинському районі столиці виникла пожежа в десятиповерховому житловому будинку.

Про це у телеграм-каналі повідомили ДСНС, а також мер Києва Віталій Кличко.

"20 березня о 13.59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці. О 14:24 загоряння локалізовано та о 14:41 — ліквідовано " — йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибули пожежники та медики. Після прибуття рятувальники встановили, що внаслідок попадання уламків снаряда сталося спалах на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-х приватних автомобілів.

На цей час – загиблих немає, евакуйовано 6 людей, двоє з яких було госпіталізовано. На місці працюють медики та рятувальники. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що російські окупанти щодня завдають ударів по Києву. 17 березня силам ППО вдалося збити ракету в повітрі, але її залишки під час падіння на землю викликали руйнування та пожежу у житловому багатоповерховому будинку.

15 березня у житловий будинок у Шевченківському районі Києва потрапив снаряд російських військових, внаслідок чого у будинку стався обвал.

Крім того, внаслідок обстрілів окупантами житлових будинків спалахнув 16-поверхівка у Святошинському районі.

Теги:
#Київ #Пожежа
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