Ракета потрапила у житлову висотку у Києві: фото руйнівних наслідків

Двоє людей отримали травми

В середу. 15 березня, близько 6 години ранку до житлового будинку у Шевченківському районі Києва потрапив снаряд російських військових, внаслідок чого у будинку стався обвал.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок попадання уламків снаряда до 12-поверхового житлового будинку, стався обвал на 12-му та технічному поверхах, також був частково пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок. Станом на 07.45 ліквідовано загоряння на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів, а також у квартирі на верхньому поверсі. У дев’ятиповерховому житловому будинку не було пожежі.

Рятівник шукає людей під завалами

Внаслідок нападу російських окупантів постраждали двоє людей. Рятувальники продовжують шукати постраждалих, які можуть перебувати під завалами.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві 15 березня внаслідок обстрілів окупантами житлових будинків загорілася 16-поверхівка у Святошинському районі. Масштабна пожежа охопила всі поверхи з 1-го до 16-го. Рятувальникам вдалося врятувати 27 людей, проте двоє людей було знайдено мертвими. Найсильнішу пожежу довелося гасити 45 рятувальникам.