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Ракета потрапила у житлову висотку у Києві: фото руйнівних наслідків

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Наслідки удару по Києву Новина оновлена 16 березня 2022, 08:33
Наслідки удару по Києву

Двоє людей отримали травми

В середу. 15 березня, близько 6 години ранку до житлового будинку у Шевченківському районі Києва потрапив снаряд російських військових, внаслідок чого у будинку стався обвал.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок попадання уламків снаряда до 12-поверхового житлового будинку, стався обвал на 12-му та технічному поверхах, також був частково пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок. Станом на 07.45 ліквідовано загоряння на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів, а також у квартирі на верхньому поверсі. У дев’ятиповерховому житловому будинку не було пожежі.

Рятівник шукає людей під завалами
Рятівник шукає людей під завалами

Внаслідок нападу російських окупантів постраждали двоє людей. Рятувальники продовжують шукати постраждалих, які можуть перебувати під завалами.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві 15 березня внаслідок обстрілів окупантами житлових будинків загорілася 16-поверхівка у Святошинському районі. Масштабна пожежа охопила всі поверхи з 1-го до 16-го. Рятувальникам вдалося врятувати 27 людей, проте двоє людей було знайдено мертвими. Найсильнішу пожежу довелося гасити 45 рятувальникам.

Теги:
#Україна #Київ #Війна #Обстріли
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