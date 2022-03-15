Під час обстрілу окупантами багатоповерхівки у Києві загинули люди: фото наслідків атаки

Окупанти продовжують вбивати мирне населення

У Києві 15 березня внаслідок обстрілу окупантами житлових будинків спалахнув 16-поверхівка у Святошинському районі. Масштабна пожежа охопила всі поверхи з 1-го до 16-го. Рятувальникам вдалося врятувати 27 людей, проте двоє людей було знайдено мертвими.

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Про це повідомляє ДСНС, публікуючи страшні фото пожежі.

На знімках видно, що полум’я охопило кожну квартиру в будинку. Найсильнішу пожежу довелося гасити 45 рятувальникам.

Також у ДСНС повідомили, що у Святошинському районі було потрапляння і до дев’ятиповерхівки, проте там спалах був невеликий і його швидко загасили.

Як повідомляв "Телеграф" внаслідок обстрілів окупантами Києва було пошкоджено станцію метро. Зокрема, вибухова хвиля пошкодила будівлю станції Лук’янівська та кілька службових приміщень. Тому обмежать можливість виходити чи сідати на цій станції — до ліквідації наслідків тут не зупинятимуться потяги.

Передмістя Києва також залишається в облозі російських окупантів. Ми докладно писали про історію однієї з мешканок Гостомеля, якій вдалося вибратися з цього містечка під шаленими обстрілами.