В Киеве обломки ракет попали в многоэтажку, есть жертва (фото, видео)

Спасатели разбирали завалы

Российские войска продолжают терять самолеты над столицей, но начали утро 17 марта с обстрела Киева — ракету удалось сбить в воздухе, но ее остатки при падении на землю вызвали разрушения и пожар в жилом многоэтажном доме.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, вспыхнула квартира и произошло повреждение конструкции дома на 16 и техническом этажах.

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К шести утра пожар уже ликвидировали, а людей с 11 по последний этаж эвакуировали. Вывели тридцать человек. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, предварительно — обнаружен один погибший, пострадали три человека.

Сообщается, что спасателей вызвали около пяти утра. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. На тушение, разбор завалов и эвакуацию направили 60 человек личного состава.

В сети появилось видео, на котором якобы те самые обломки ракет падают на столичные Позняки.

Как ранее писал "Телеграф", последствия масштабных бомбежек российских войск видны даже на спутниковых снимках — в Чернигове местный центральный стадион теперь "украшен" огромной воронкой.