Разрушенные Волноваху, Харьков и Чернигов показали на страшных фото со спутников

Если вокруг дома ореол из мусора — он попал под обстрел

Пока украинские военные защищают страну от российского вторжения, армия рф продолжает обстреливать мирные города. Компания Maxar Technologies опубликовала несколько снимков, которые показывают масштабы разрушений нескольких точек Харькова, Чернигова и Волновахи после обстрелов россиянами.

Снимки публикует CNN.

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Харьков

Харьков со спутника

Снимок из Харькова, где захватчики накануне разбомбили рынок, несколько жилых домов и школу, показывает черные следы от снарядов на белом поле снега возле аэродрома Харьковского авиазавода. В центре есть дым от нескольких горящих домов.

Волноваха

Волноваха со спутника

Волноваха временно оккупированная российской армией и находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Но оккупанты не дают нормально вывезти детей, женщин и пожилых людей из поврежденного города.

Как сообщает CNN — в руинах половина города, повреждена крыша вокзала и других зданий, возле центральной площади — остовы строений, вокруг многих зданий виднеются кирпичи и другой строительный мусор — они повреждены.

Чернигов

Чернигов со спутника

Стадион Чернигова со спутника

В Чернигове, где российские войска продолжают обстреливать мирное население и днем и ночью, вызывая жертвы и разрушения, горят множество домов — снимок выше сделан на востоке города. Также на фото — пострадавший стадион имени Юрия Гагарина. Его обстреляли 11 марта — видны многочисленные повреждения и большая воронка прямо на поле.

Также опубликованы спутниковые снимки российской артиллерии и реактивных систем залпового огня, которые с расстояния в 17 км обстреливают город и его жителей.

Российские артиллеристы выстроились в линию для обстрела Чернигова

Как ранее писал "Телеграф", россияне прицельно обстреливают объекты украинской инфраструктуры и мирных граждан — во время бомбежки мариупольского драмтеатра в котором прятались люди, с неба были видны надписи "дети" — это доказывают спутниковые снимки.