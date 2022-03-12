ВСУ отошли из Волновахи: подробности от главы Донецкой области

Жители города оказались на грани гуманитарной катастрофы, а эвакуациям и гумкоридорам систематически мешают оккупанты

На семнадцатый день войны россии с украинским государством ситуация в Донецкой области остается крайне опасной. В настоящее время бойцам Вооруженных сил Украины пришлось покинуть город Волноваха и "закрепиться" в окрестностях населенного пункта.

Указанную информацию глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил во время телемарафона, состоявшегося в субботу, 12 марта.

По словам чиновника, противник продолжает работать в своей уже привычной тактике, пытаясь взять Донетчину в кольцо с севера, а также с южных направлений, поэтому украинские защитники приняли решение сменить место дислокации и укрепить свои позиции на окраине города.

Телемарафон с губернатором Донецкой области

Ранее "Телеграф" сообщал, как в плен к представителям Вооруженных сил Украины попал российский подполковник, призвавший своих сограждан не идти на войну в Украину.

Также следует напомнить, что 7 марта в Гостомеле рашисты застрелили главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко, который совместно с волонтерами раздавал еду жителям населенного пункта. К сожалению, получив огнестрельное ранение, чиновник скончался мгновенно.