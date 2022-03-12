Укр

В плен к ВСУ попал российский подполковник (видео)

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Подполковник армии рф Евгений Стародубов Новость обновлена 12 марта 2022, 14:09
Подполковник армии рф Евгений Стародубов

россиянин призвал своих сограждан не идти на войну в Украину

В плен к украинским военным продолжают попадать "одноразовые российские солдаты". На этот раз в плену у ВСУ оказался Подполковник армии рф Евгений Стародубов.

Его отправили 24 февраля в Брянскую область, чтобы собирать поврежденную технику и отправлять ее на ремонт. Однако потом их повезли дальше и, по словам россиянина, он понял, что находится в Украине, лишь когда они уже пересекли несколько сел.

Затем, по словам российского подполковника, начальство перестало выходить с ними на связь, и он решил сдаться. россиянин призвал своих сограждан не идти на войну в Украину.

Ранее попавший в плен срочник рф рассказал, что "российская армия заканчивается". По словам оккупанта, в ряды российской армии он попал всего лишь месяц назад.

"В течение этого месяца я успел стать российским военным, после военным преступником, а теперь еще и военным пленником", — рассказал солдат.

Кроме этого, он отметил, что российская армия не так уж мощна, ведь большое количество ее подразделений — это "обычный балласт", который получает задание отвлекать украинских бойцов, пока единицы подготовленных выполняют преступные приказы командования.

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