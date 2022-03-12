Российская армия заканчивается: откровения попавшего в плен срочника рф (видео)

Срочник рассказал, что в рядах российской армии находится не больше месяца

Президент россии владимир путин отправляет на войну в Украину даже новобранцев, а также "альтернативщиков". Это призывники, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах.

Видео допроса еще одного российского солдата, которого удалось взять в плен украинским защитникам, в субботу, 12 марта, обнародовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

По словам оккупанта, в ряды российской армии он попал всего лишь месяц назад.

"В течение этого месяца я успел стать российским военным, после военным преступником, а теперь еще и военным пленником", — рассказал солдат.

Кроме этого, он отметил, что российская армия не так уж мощна, ведь большое количество ее подразделений — это "обычный балласт", который получает задание отвлекать украинских бойцов, пока единицы подготовленных выполняют преступные приказы командования.

Теперь указанное лицо дает показания против других рашистов и помогает представителям СБУ довести дело до Гаагского трибунала.

Видео допроса пленника СБУ

Ранее "Телеграф" сообщал, как один из пленных солдат армии россии рассказал, как военное руководство заставляет открывать огонь по гражданскому населению, а за отказ выполнять преступные приказы, угрожает расстрелом.