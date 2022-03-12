Российская армия заканчивается: откровения попавшего в плен срочника рф (видео)
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Срочник рассказал, что в рядах российской армии находится не больше месяца
Президент россии владимир путин отправляет на войну в Украину даже новобранцев, а также "альтернативщиков". Это призывники, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах.
Видео допроса еще одного российского солдата, которого удалось взять в плен украинским защитникам, в субботу, 12 марта, обнародовал пресс-центр Службы безопасности Украины.
По словам оккупанта, в ряды российской армии он попал всего лишь месяц назад.
"В течение этого месяца я успел стать российским военным, после военным преступником, а теперь еще и военным пленником", — рассказал солдат.
Кроме этого, он отметил, что российская армия не так уж мощна, ведь большое количество ее подразделений — это "обычный балласт", который получает задание отвлекать украинских бойцов, пока единицы подготовленных выполняют преступные приказы командования.
Теперь указанное лицо дает показания против других рашистов и помогает представителям СБУ довести дело до Гаагского трибунала.
Ранее "Телеграф" сообщал, как один из пленных солдат армии россии рассказал, как военное руководство заставляет открывать огонь по гражданскому населению, а за отказ выполнять преступные приказы, угрожает расстрелом.
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