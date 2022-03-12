Одноразовые солдаты: пленный рассказал о судьбе мобилизованных боевиками на Донбассе

Предателю удалось выжить и теперь он является одним из пленных украинской армии

На семнадцатый день войны россии с Украиной бойцам Отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" удалось взять в плен одного из мобилизованных оккупантами "ДНР" солдата. Видео допроса оккупанта было обнародовано в сети.

Об этом в субботу, 12 марта, в своем Telegram-канале написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Согласно тексту публикации таких "одноразовых" солдат руководство России использует для выявления позиций украинских бойцов. Их первыми отправляют в бой и, как правило, большинству из них выжить не удается.

"Русское командование использует таких солдат, чтобы они шли вперед и выявляли позиции украинцев. Одноразовые солдаты. Этому одному удалось попасть в плен.", — говорится в тексте сообщения.

Публикация Геращенко в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, 11 марта, представителям правоохранительных органов Украины совместно с бойцами терробороны Сумской области удалось задержать 29 российских военных, покинувших боевую технику и разбежавшихся в поле.