Оккупанты застрелили председателя Гостомельской общины, когда он волонтерил

У мужчины осталось трое детей

На днях в Гостомеле российскими нацистами был застрелен глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко. 61-летнего чиновника убили, пока он вместе с другими местными волонтерами раздавал еду жителям населенного пункта, страдающим уже который день от действий оккупантов.

Информацию о трагедии сообщили в пресс-службе Гостомельского поселкового совета.

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Известно, что Прилипко, заручившись поддержкой Ивана Зори и Руслана Карпенко, передавал нуждающимся хлеб, а также лекарства. Коллеги отмечают, что его никто не просил идти под пули, но он сам решил постоянно помогать местным жителям и поддерживать их всеми возможными способами.

"Он сделал свой выбор. Умер за общину, умер за Гостомель, умер как герой", — пишут в сообщении поселксовета.

Гостомель до сих пор находится под обстрелами российской армии, поэтому похороны чиновника без больших собраний и очень быстро. Однако сочувствующих просят вспомнить Юрия Прилипко добрым словом и помолиться за его душу.

Отметим, что Прилипко занимался предпринимательской деятельностью с февраля 1993 года. Для начала у него было ЧП "Мираж". Затем он пошел в местную политику, и три созыва подряд представлял Гостомель в Ирпенском горсовете. Был женат. У него остались трое детей — Ольга (1984), Надежда (1988) и Вячеслав (1989).

Напомним, что два населенных пункта под Киевом — Гостомель (на северо-запад от столицы) и Васильков (на юго-западе), стали одними из самых горячих направлений атак российских оккупантов.

Гостомель атаковали утром 24 февраля, высадив десант на местном аэродроме. Первую атаку удалось отбить, однако после получения российскими войсками подкрепления бои в населенном пункте продолжились.

Во время ожесточенных боев 27 марта в Гостомеле был уничтожен самый большой грузовой самолет в мире — "Мрия".