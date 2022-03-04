Укр

В боях за Гостомель погиб Герой Украины Валерий Чибинеев

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Валерий Чибинеев
Валерий Чибинеев

Майору было лишь 34 года

Во время отражения вторжения российских оккупационных войск погиб Герой Украины майор Валерий Чибинеев.

Как сообщила пресс-служба горсовета Бердянска в Фейсбук, украинский защитник потерял жизнь в боях за Гостомельский аэропорт, что под Киевом.

"Валерий – воспитанник Бердянской школы-интерната. С первых дней российской агрессии на Востоке Украины и до последнего дня майор Валерий Чибинеев был на защите территориальной целостности и независимости Родины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был награжден орденом "Золотая звезда" и званием Героя Украины в 2016 году за мужество, героизм и высокий профессионализм, которые он проявил в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Валерий Чибинеев
Валерий Чибинеев

Как сообщалось ранее, Гостомель попал под прицел оккупационной армии с первых дней вторжения, поскольку он является важным городом на пути к украинской столице.

В течение нескольких дней за местный аэропорт продолжались ожесточенные бои, а 4 марта появилась информация, что путинские войска были окончательно оттуда выбиты.

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#Украина #Россия #Гостомель
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