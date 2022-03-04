В боях за Гостомель погиб Герой Украины Валерий Чибинеев
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Майору было лишь 34 года
Во время отражения вторжения российских оккупационных войск погиб Герой Украины майор Валерий Чибинеев.
Как сообщила пресс-служба горсовета Бердянска в Фейсбук, украинский защитник потерял жизнь в боях за Гостомельский аэропорт, что под Киевом.
"Валерий – воспитанник Бердянской школы-интерната. С первых дней российской агрессии на Востоке Украины и до последнего дня майор Валерий Чибинеев был на защите территориальной целостности и независимости Родины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что он был награжден орденом "Золотая звезда" и званием Героя Украины в 2016 году за мужество, героизм и высокий профессионализм, которые он проявил в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как сообщалось ранее, Гостомель попал под прицел оккупационной армии с первых дней вторжения, поскольку он является важным городом на пути к украинской столице.
В течение нескольких дней за местный аэропорт продолжались ожесточенные бои, а 4 марта появилась информация, что путинские войска были окончательно оттуда выбиты.