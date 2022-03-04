Российских оккупантов отбросили от Гостомеля: как поселок выглядит сегодня (видео 18+)

Украинцы не стесняются показывать всю картину войны без прикрас

За прошедшие сутки украинским военнослужащим удалось удержать и даже отбросить оккупанта по многим направлениям. Одним из таких стал поселок Гостомель и одноименный аэропорт, за который бои шли не один день. Наши защитники поделились видеозаписью из населенного пункта, честно и без украшений, рассказывая, как его улицы выглядят сейчас.

Информацию передает "Телеграф".

Отметим, что в Генштабе ВСУ о Гостомеле упоминают только одной строчкой. Пишут, мол наступление кафиров удалось остановить возле города Буча и собственно Гостомельского аэропорта. Все это — пригород Киева.

На видео можно увидеть остатки сгоревшей вражеской техники, подожженной благодаря прицельным стараниям наших военнослужащих. Также повсюду лежат тела погибших россиян, а кое-где лишь части от них (в зависимости от причины смерти).

Предупреждаем: видео содержит откровенные кадры и нецензурную лексику (только 18+).

Следует отметить, что после нескольких тяжелых и кровопролитных боев наши защитники обещали вернуть контроль над аэропортом и уничтожить противника. Как видим, обещание украинские военнослужащие держать умеют.

Добавим, что 3 марта украинский флаг снова взвился над админзданием в городке Буча, что также было одной из приоритетных точек оккупанта.