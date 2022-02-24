Гостомель отвоюем! Заявление украинских бойцов

Во время боя за Гостомель украинские военные уничтожили взвод оккупантов

Украинские гвардейцы уничтожили больше взвода россиян во время боя за Гостомель и имеют все шансы отвоевать его обратно

Такое заявление сделал пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

"Нелегкий день. В Гостомеле на данный момент находится в один батальон одичавших (прилетела штурмовая авиация, также 34 вертолета, из них мы точно сбили три, по другим данным пять). Мы забрали флаг и отошли с минимальными потерями, когда закончились ПЗРК и БК для З/У. Наша арта и истребители отпрягли базу и взлетку, работали по рас десанту. Противодействовать "сушкам" и "аллигаторам" стрелковухой было не реально", — пишет украинский офицер.

По его словам, украинские военные обязательно отвоюют Гостомель обратно.

"На этот момент ударная мощь бригады удерживает врага в другом месте, поэтому по вертолётам отработали минимальными силами. Преимущественно свирепствовали обычные украинские срочники из батальона обеспечения. Недаром подготовили его в лучших традициях Гостомеля. По моим подсчетам, в ходе боя уничтожили больше взвода россиян. Гвардейцы настоящие воины, все яростно сегодня повоевали и сразятся к победе без промедлений. Гостомель обязательно отвоюем!", — заявил он.

Ранее сообщалось, что 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 России высадили десант на аэродроме Гостомель. Велся бой. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вражеский десант в Гостомеле блокируют. Войска получили приказ на его уничтожение.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.

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