Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом "Гостомель".

Российские войска захватили аэропорт в Гостомеле.

Об этом сообщил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, передает УП.

Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом "Гостомель".

Отметим, что аэропорт Гостомеля находится примерно в 10 километрах от Киева.

Ранее сообщалось, что 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 России высадили десант на аэродроме Гостомель. Велся бой. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вражеский десант в Гостомеле блокируют. Войска получили приказ на его уничтожение.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.

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