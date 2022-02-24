Российские войска захватили аэропорт в Гостомеле
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Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом "Гостомель".
Российские войска захватили аэропорт в Гостомеле.
Об этом сообщил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, передает УП.
Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом "Гостомель".
Отметим, что аэропорт Гостомеля находится примерно в 10 километрах от Киева.
Ранее сообщалось, что 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 России высадили десант на аэродроме Гостомель. Велся бой. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вражеский десант в Гостомеле блокируют. Войска получили приказ на его уничтожение.
Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.
Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.
"Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".
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