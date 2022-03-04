У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв
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Майору було лише 34 роки
Під час відбиття вторгнення російських окупаційних військ загинув герой України майор Валерій Чибінєєв.
Як повідомила пресслужба міськради Бердянська у Фейсбуці, український захисник втратив життя в боях за Гостомельський аеропорт, що під Києвом.
"Валерій — вихованець Бердянської школи-інтернату. З перших днів російської агресії на Сході України та до останнього дня майор Валерій Чибінєєв був на захисті територіальної цілісності та незалежності Батьківщини", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він був нагороджений орденом "Золота зірка" та званням Героя України у 2016 році за мужність, героїзм та високий професіоналізм, які він виявив у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Як повідомлялося раніше, Гостомель потрапив під приціл окупаційної армії з перших днів вторгнення, оскільки воно є важливим містом на шляху до української столиці.
Упродовж кількох днів за місцевий аеропорт тривали запеклі бої, а 4 березня з’явилася інформація, що путінські війська були остаточно звідти вибиті.