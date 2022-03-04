Рус

У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
241
Валерій Чибінєєв Новина оновлена 04 березня 2022, 20:37
Валерій Чибінєєв

Майору було лише 34 роки

Під час відбиття вторгнення російських окупаційних військ загинув герой України майор Валерій Чибінєєв.

Як повідомила пресслужба міськради Бердянська у Фейсбуці, український захисник втратив життя в боях за Гостомельський аеропорт, що під Києвом.

"Валерій — вихованець Бердянської школи-інтернату. З перших днів російської агресії на Сході України та до останнього дня майор Валерій Чибінєєв був на захисті територіальної цілісності та незалежності Батьківщини", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він був нагороджений орденом "Золота зірка" та званням Героя України у 2016 році за мужність, героїзм та високий професіоналізм, які він виявив у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Валерій Чибінєєв
Валерій Чибінєєв

Як повідомлялося раніше, Гостомель потрапив під приціл окупаційної армії з перших днів вторгнення, оскільки воно є важливим містом на шляху до української столиці.

Упродовж кількох днів за місцевий аеропорт тривали запеклі бої, а 4 березня з’явилася інформація, що путінські війська були остаточно звідти вибиті.

Теги:
#Україна #Росія #Гостомель
Обстріл Запорізької АЕС
Україна
Обстріл Запорізької АЕС: в Україну терміново прибуде міжнародна перевірка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Обстріл Запорізької АЕС
Обстріл Запорізької АЕС: в Україну терміново прибуде міжнародна перевірка
Дата публікації
Категорія
Російські війська обстріляли Покровськ
Росія обстріляла українське місто забороненою зброєю
Дата публікації
Категорія
Затримання Нестора Шуфрича та його людей
Спійманого за "злив" позицій української армії Шуфрича передали СБУ (фото)
Дата публікації
Категорія
Конча-Заспа – президентська дача
Уламок ракети впав поряд з дачею президента: реакція Зеленського порадувала
Дата публікації
Категорія
росія продовжує робити спроби зламати українців
Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)