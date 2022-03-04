У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв

Майору було лише 34 роки

Під час відбиття вторгнення російських окупаційних військ загинув герой України майор Валерій Чибінєєв.

Як повідомила пресслужба міськради Бердянська у Фейсбуці, український захисник втратив життя в боях за Гостомельський аеропорт, що під Києвом.

"Валерій — вихованець Бердянської школи-інтернату. З перших днів російської агресії на Сході України та до останнього дня майор Валерій Чибінєєв був на захисті територіальної цілісності та незалежності Батьківщини", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він був нагороджений орденом "Золота зірка" та званням Героя України у 2016 році за мужність, героїзм та високий професіоналізм, які він виявив у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Валерій Чибінєєв

Як повідомлялося раніше, Гостомель потрапив під приціл окупаційної армії з перших днів вторгнення, оскільки воно є важливим містом на шляху до української столиці.

Упродовж кількох днів за місцевий аеропорт тривали запеклі бої, а 4 березня з’явилася інформація, що путінські війська були остаточно звідти вибиті.