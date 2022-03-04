Рус

Російських окупантів відкинули від Гостомелю: як селище виглядає сьогодні (відео 18+)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
637
Російських окупантів відкинули від Гостомелю: як селище виглядає сьогодні (відео 18+) Новина оновлена 04 березня 2022, 09:38

За минулу добу українським військовослужбовцям вдалося втримати і навіть відкинути окупанта по багатьох напрямках. Одним із таких стало селище Гостомель та однойменний аеропорт, за який бої точилися не один день. Наші захисники поділилися відеозаписом з населеного пункту, чесно і без прикрас розповідаючи, як його вулиці виглядають зараз.

Інформацію передає "Телеграф".

Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ про Гостомель згадують лише одним рядком. Пишуть, мовляв наступ окупантів вдалося зупинити біля міста Буча та власне Гостомельского аеропорту. Все це — передмістя Києва.

На відео можна побачити залишки згорілої ворожої техніки, котра була підпалена завдяки прицільним старанням наших військовослужбовців. Також повсюди лежать тіла загиблих росіян, а подекуди — лише частини від них (в залежності від причини смерті).

Попереджаємо: відео містить відверті кадри та нецензурну лексику (лише 18+).

Варто зазначити, що після кількох важких та кровопролитних боїв наші захисники обіцяли повернути контроль над аеропортом та винищити противника. Як бачимо, обіцянку українські військовослужбовці тримати вміють.

Додамо, що 3 березня український прапор знову замайорів над адмінбудівлею у містечку Буча, що також було однією із пріоритетних точок оккупанта.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна #Гостомель
Від школи залишилися тільки цеглинки
В регіонах
У Житомирі російські нацисти розбомбили школу (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Від школи залишилися тільки цеглинки
У Житомирі російські нацисти розбомбили школу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Бої ще продовжуються
Втрати росії на 9-й день війни: майже 10 тисяч солдат та 2 тисячі одиниць воєнної техніки
Дата публікації
Категорія
Олексій Резніков
"У ці дні відбувається перелом ситуації": глава Міноборони виступив зі зверненням
Дата публікації
Категорія
Президент України – Володимир Зеленський
На Зеленського вже було кілька замахів: подробиці
Дата публікації
Категорія
росія продовжує робити спроби зламати українців
Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)