Російських окупантів відкинули від Гостомелю: як селище виглядає сьогодні (відео 18+)

За минулу добу українським військовослужбовцям вдалося втримати і навіть відкинути окупанта по багатьох напрямках. Одним із таких стало селище Гостомель та однойменний аеропорт, за який бої точилися не один день. Наші захисники поділилися відеозаписом з населеного пункту, чесно і без прикрас розповідаючи, як його вулиці виглядають зараз.

Інформацію передає "Телеграф".

Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ про Гостомель згадують лише одним рядком. Пишуть, мовляв наступ окупантів вдалося зупинити біля міста Буча та власне Гостомельского аеропорту. Все це — передмістя Києва.

На відео можна побачити залишки згорілої ворожої техніки, котра була підпалена завдяки прицільним старанням наших військовослужбовців. Також повсюди лежать тіла загиблих росіян, а подекуди — лише частини від них (в залежності від причини смерті).

Попереджаємо: відео містить відверті кадри та нецензурну лексику (лише 18+).

Варто зазначити, що після кількох важких та кровопролитних боїв наші захисники обіцяли повернути контроль над аеропортом та винищити противника. Як бачимо, обіцянку українські військовослужбовці тримати вміють.

Додамо, що 3 березня український прапор знову замайорів над адмінбудівлею у містечку Буча, що також було однією із пріоритетних точок оккупанта.