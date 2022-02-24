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Гостомель відвоюємо! Заява українських бійців

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Росіяни обстрілювали Гостомель ще вдень Новина оновлена 24 лютого 2022, 20:30
Росіяни обстрілювали Гостомель ще вдень

Під час бою за Гостомель українські військові знищили взвод окупантів

Українські гвардійці знищили більше взводу росіян під час бою за Гостомель і можуть відвоювати його назад

Таку заяву зробив прес-офіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії Харітон Старський.

"Нелегкий день. У Гостомелі зараз перебуває в один батальйон диких (прилетіла штурмова авіація, також 34 вертольоти, з них ми точно збили три, за іншими даними п’ять). Ми забрали прапор і відійшли з мінімальними втратами, коли закінчилися ПЗРК і БК для З/У. Наша арта і винищувачі відпрягли базу і злітку, працювали за рас десантом.

З його слів, українські військові обов’язково відвоюють Гостомель назад.

"На цей момент ударна міць бригади утримує ворога в іншому місці, тому за гелікоптерами відпрацювали мінімальними силами. Переважно лютували звичайні українські терміновики з батальйону забезпечення. Недарма підготували його в кращих традиціях Гостомелю. За моїми підрахунками, під час бою знищили більше. справжні воїни, всі затято сьогодні повоювали і б’ються до перемоги без зволікань. Гостомель обов’язково відвоюємо!", — Заявив він.

Раніше повідомлялося, що 20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Росії висадили десант на аеродромі Гостомель. Вівся бій. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ворожий десант у Держтомелі блокують. Війська отримали наказ на його знищення.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кількох військовослужбовців та мирних жителів.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Гостомель
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