Бліцкрига у росіян не вийшло: заява глави ВСУ

Головком упевнений у тому, що українці встоять

Головнокомандувач збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до українців та захисників нашої країни.

Він зазначив, що вдячний кожному солдату та офіцеру з тих, хто захищає Україну від російської агресії. Українцям подякував за довіру та допомогу. Звернувся він також і до іноземних партнерів, зазначивши, що зараз час діяти.

"Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.

Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!

За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!", — зазначив Залужний у зверненні.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, напруга тримається у південній та східній частині України.

Як писав "Телеграф", згідно з зведеннями з місць зіткнення українських захисників із російськими окупантами — захоплено аеропорт у Гостомелі під Києвом та Чорнобильську атомну електростанцію. Стан колишньої АЕС та сховища ядерних відходів невідомий.