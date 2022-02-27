Оккупанты уничтожили гордость Украины — самолет "Мрия"

Оккупанты уничтожают абсолютно все на своем пути

Российские захватчики, пытаясь захватить аэропорт Гостомель, чтобы добраться до Киева, произвели обстрел ангара, в котором находился крупнейший украинский грузовой самолет АН-225 "Мрия".

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на собственные источники в "Антонове" и на мэра Бучи Анатолия Федорука.

Известно, что "Мечта" не вылетала из Гостомеля от 5 февраля. Она находилась на стоянке в аэропорту накануне массовой атаки российских оккупантов.

Изначально информация об уничтожении одной из гордостей Украины долго не имела никаких, но впоследствии в сети даже появилось фото вроде бы разбитого ангара, где находилась "Мрия".

Вроде бы фото разбитого ангара с самолетом

По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, АН-225 был потерян еще в четверг, 24 февраля — в первые же сутки российского вторжения. Чиновник убеждает, что обстрелы ангара велись с вертолетов, а значит, могли быть целенаправленными на самолет.

Сама же компания "Антонов" официально эту информацию не подтверждает, ссылаясь на то, что за Гостомелем все еще идут бои.

Однако в "УкрОборонПроме" сообщили: да, самолета-гиганта больше нет.

Отметим, что на возможное уничтожение "Мрии" уже отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Россия ни своей "мрии" не построила, и украинцев решила лишить их собственной. При этом политик пообещал, что Украина без такого самолета не останется.

"Мрию" мы обязательно построим, уже новую. Умеем? Да, руки помнят! Она будет прямо как уничтожена, только немного новее. А навсегда поселится в наших сердцах. Но что мы обещаем России в ответ – так это красивое надгробие. С "2022" после черточки", — заявил Гончаренко.

Напомним, что "Мрия" была единственным самолетом такого плана. В 2020 году именно она привезла в Украину из Китая первые медсредства для борьбы с ковыдом. В 2021-м, во время празднований 30-летия Независимости Украины, "Мрія" совершила символический пролет над Киевом.

В общем, сложные бои за Гостомель длятся уже несколько дней. "Телеграф" ранее давал подробные сведения об атаке на аэропорт. При этом есть и хорошие новости — в этом районе ВСУ смогли ликвидировать одного из приближенных к Рамзану Кадырову чеченцев.