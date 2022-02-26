Васильков и Гостомель - что происходит на запад от Киева

Захват двух аэродромов около Киева серьезно осложнил положение столицы

Два населенных пункта под Киевом — Гостомель (на северо-запад от столицы) и Васильков (на юго-западе), стали одними из самых горячих точек на карте российско-украинской войны.

Атака на Гостомель началась утром 24 февраля с высадки вертолетного десанта на аэродроме города. После ожесточенного боя защищавшие его украинские части отступили, предварительно повредив с помощью артиллерии взлетно-посадочную полосу. Вечером того же дня аэродром удалось отбить, однако после получения российскими войсками подкрепления бои в населенном пункте продолжились.

Гостомель находится в непосредственной близости от столицы Украины. Он стратегические важен для противника, ведь в аэропорту можно высадить десант на Киев.

Взрыв мостов у Ирпеня удлинил путь от Гостомеля до Киева до 45 километров

Другой "горячей точкой" 25 февраля стал город Васильков на юго-западе от столицы Украины, на пути к которому как сообщил главнокомандующий Сухопутными силами Украины Валерий Залужный, был сбит транспортный самолет Ил-76 ВС РФ. Однако российским частям все-таки удалось проникнуть на территорию аэродрома, для чего по данным "Украинской правды" группа диверсантов использовала форму Нацполиции Украины и расстреляли блокпост на КПП у города. Одновременно с этим другая группа зашла на аэродром на грузовике, что вызвало ожесточенный бой, который был слышен и в Киеве.

Путь до столицы из Василькова несколько короче - менее 40 километров

Ка сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины, тяжелые боив районе Василькова продолжаются.

Чуть позднее ночью 26 февраля российские войска атаковали воинскую часть в районе метро "Берестеская", где дислоцируется 101-я отдельная бригада охраны Генштаба ВСУ. После полуторачасового боя нападение было отбито.