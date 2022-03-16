В Чернигове российские нацисты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом: много жертв (видео 18+)
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решисты продолжают убивать людей в разных уголках украинского государства
На 21 день противостояния Украины в войне с россией в одном из спальных микрорайонов города Чернигова российские нацисты обстреляли мирных жителей, стоявших в очереди к хлебному киоску.
Надежный источник новостей о войне
Указанную информацию и видеоподтверждение зверского убийства мирных людей в среду, 16 марта, обнародовали в Telegram-канале "Суспильний Чернигов".
Также отмечается, что свидетелем жестоко поступка извергов из российской федерации стала журналистка новостного портала. По ее словам, в результате обстрела от рук российских фашистов погибли не менее 10 человек.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям города Чернигова показали шокирующие кадры с последствиями обстрела жилых массивов города.
Кроме этого, напомним, что несколькими днями ранее армия оккупантов разбомбила одну из черниговских школ, в результате чего произошел частичный обвал здания учебного учреждения.