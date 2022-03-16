Обстрел Харькова: захватчики "демилитаризировали" школу и жилые дома (фото, видео)

Город выдерживает атаки захватчиков

Ночью накануне и утром 16 марта оккупанты не только обстреливали Одессу, но и поливали огнем северо-восточнее — в Харькове. Местные жители сообщают о масштабном взрыве около двух утра. Объектами ракетных обстрелов оккупантов стала Салтовка и Основянский район.

Как сообщают в Телеграм местные паблики — захватчики решили атаковать школу, неподалеку от Парка железнодорожников. Здание общеобразовательной гимназии разрушено почти полностью, пострадали также недавно отремонтированная территория и спортивная площадка.

От половины школы, которая могла принять тысячу детей, остались только кирпичи. Общая площадь разрушений — 800 квадратных метров. Пострадал 1 человек.

О разрушениях на Салтовке пока не сообщали, но зарево от взрывов видели во многих частях города, а в прилегающем Немышлянском районе со стен сыпалась штукатурка. Известно, что одна из ракет ударила на Большой Даниловке.

По городу фиксируют пожары

В сети также появилось видео, во что оккупанты превратили центр Харькова — эти здания пережили даже фашистскую орду.

Как ранее писал "Телеграф" на части линии фронта украинские защитники перешли в контрнаступление. Вооруженные силы Украины уничтожают технику захватчиков — стали доступны спутниковые снимки пылающих вертолетов россиян в Херсонском аэропорту.