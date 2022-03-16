ВСУ разнесли российские вертолеты и технику в Херсоне: дым было видно за километры (фото)

Технику захватчиков жгут по всей Украине

Во временно оккупированном россиянами Херсоне украинские военные нанесли удар по технике врага, которая стояла в аэропорту города (поблизости от села Чернобаевка). Уничтожены не менее трех вертолетов армии рф.

Об этом сообщает CNN и публикует снимки со спутника от Planet Labs, PBC, на котором видно столб дыма, а при увеличении — горящую технику оккупантов. Сообщается, что это произошло во вторник, 15 марта.

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Херсонский аэропорт. Горят русские вертолеты

Отмечается, что это наиболее разрушительный удар для российской вертолетной авиации с начала войны. Пострадала также и другая техника, которая дислоцировалась поблизости.

Вид крупнее

То, что взрыв был достаточно сильным, подтвердил снимок с беспилотника от села Камышаны, которое находится в пяти километрах от аэропорта. На нем также виден большой столб дыма.

Вид из села на аэропорт

Журналисты сравнили геоданные и подтвердили подлинность снимка. Техника оккупантов горела так ярко, что пожар отследила система NASA Fire Information for Resource Management System (для слежки за пожарной ситуацией в мире). Согласно данным их сенсоров российские вертолеты взорвали в 13:42 по Киеву.

Присутствие в аэропорту Херсона воздушной техники захватчиков подтверждали спутниковые снимки Maxar Technologies, датированные понедельником.

Снимока аэропорта от 14 марта

Отметим, что в захваченном россиянами городе им не подчиняются — жители как Херсона, так и менее крупных городов области выходят на протесты против оккупантов.

Как ранее писал "Телеграф" россиянам это не по вкусу — они открывали огонь по ногам мирных жителей.