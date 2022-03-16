Укр

ВСУ разнесли российские вертолеты и технику в Херсоне: дым было видно за километры (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1636
Вертолеты россиян - до и после Новость обновлена 16 марта 2022, 06:54
Вертолеты россиян - до и после

Технику захватчиков жгут по всей Украине

Во временно оккупированном россиянами Херсоне украинские военные нанесли удар по технике врага, которая стояла в аэропорту города (поблизости от села Чернобаевка). Уничтожены не менее трех вертолетов армии рф.

Об этом сообщает CNN и публикует снимки со спутника от Planet Labs, PBC, на котором видно столб дыма, а при увеличении — горящую технику оккупантов. Сообщается, что это произошло во вторник, 15 марта.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Херсонский аэропорт. Горят русские вертолеты
Херсонский аэропорт. Горят русские вертолеты

Отмечается, что это наиболее разрушительный удар для российской вертолетной авиации с начала войны. Пострадала также и другая техника, которая дислоцировалась поблизости.

Вид крупнее
Вид крупнее

То, что взрыв был достаточно сильным, подтвердил снимок с беспилотника от села Камышаны, которое находится в пяти километрах от аэропорта. На нем также виден большой столб дыма.

Вид из села на аэропорт
Вид из села на аэропорт

Журналисты сравнили геоданные и подтвердили подлинность снимка. Техника оккупантов горела так ярко, что пожар отследила система NASA Fire Information for Resource Management System (для слежки за пожарной ситуацией в мире). Согласно данным их сенсоров российские вертолеты взорвали в 13:42 по Киеву.

Присутствие в аэропорту Херсона воздушной техники захватчиков подтверждали спутниковые снимки Maxar Technologies, датированные понедельником.

Снимока аэропорта от 14 марта
Снимока аэропорта от 14 марта

Отметим, что в захваченном россиянами городе им не подчиняются — жители как Херсона, так и менее крупных городов области выходят на протесты против оккупантов.

Как ранее писал "Телеграф" россиянам это не по вкусу — они открывали огонь по ногам мирных жителей.

Теги:
#Аэропорт #Херсон #Вертолеты
Украинцы изо всех сил приближают победу
Украина
В Генштабе подтвердили контрнаступление ВСУ, но не рассказали где именно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы изо всех сил приближают победу
В Генштабе подтвердили контрнаступление ВСУ, но не рассказали где именно
Дата публикации
Категория
Вертолеты россиян - до и после
ВСУ разнесли российские вертолеты и технику в Херсоне: дым было видно за километры (фото)
Дата публикации
Категория
Javelin
США передадут Украине мощное вооружение, но не то, которое просил Зеленский
Дата публикации
Категория
Россияне уже причинили Украине колоссальные убытки
Пол триллиона: Шмыгаль сказал, сколько прямого ущерба Украине уже нанесла россия
Дата публикации
Категория
Россияне бьют артиллерией по мирным многоэтажкам
Война – день 21: россия отгребает по всем направлениям, но продолжает с остервенением убивать украинцев