Контрнаступление дает плоды: свежие карты боев в Украине на 16 марта

Теперь горячо под Херсоном и Мариуполем

К 21-му дню военных действий бойцы Вооруженных сил Украины наконец пошли в контрнаступление и начали давать отпор врагу.

"Телеграф" собрал самые свежие карты боевых действий на утро среды, 16 марта, проясняющие обстановку на фронте.

На новой карте Institute for the Study of War можно видеть, что самые горячие бои сейчас идут уже не только под Волновахой и Мариуполем, но и по направлению от Херсона до Никополя.

Также оккупанты смогли незначительно продвинуться по дорогам в Харьковской области.

На карте DeepState же показывают, как эффективно ВСУ накануне отогнали россиян из-под Николаева (освобожденные территории выделены голубым).

Кроме того, удалось отбить противника в Черниговской области.

