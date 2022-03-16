Укр

Контрнаступление дает плоды: свежие карты боев в Украине на 16 марта

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Украинские военные эффективно уничтожают врага вместе с техникой Новость обновлена 16 марта 2022, 08:04
Украинские военные эффективно уничтожают врага вместе с техникой

Теперь горячо под Херсоном и Мариуполем

К 21-му дню военных действий бойцы Вооруженных сил Украины наконец пошли в контрнаступление и начали давать отпор врагу.

"Телеграф" собрал самые свежие карты боевых действий на утро среды, 16 марта, проясняющие обстановку на фронте.

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На новой карте Institute for the Study of War можно видеть, что самые горячие бои сейчас идут уже не только под Волновахой и Мариуполем, но и по направлению от Херсона до Никополя.

Также оккупанты смогли незначительно продвинуться по дорогам в Харьковской области.

На карте DeepState же показывают, как эффективно ВСУ накануне отогнали россиян из-под Николаева (освобожденные территории выделены голубым).

Кроме того, удалось отбить противника в Черниговской области.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как эффектно вчера украинские военные уничтожили военную технику с россиянами на борту в Луганской области.

Теги:
#Карта #Война
Украинские военные эффективно уничтожают врага вместе с техникой
Украина
Контрнаступление дает плоды: свежие карты боев в Украине на 16 марта
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