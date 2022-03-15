Укр

ВСУ задали жару на Луганщине: русские потеряли много людей и техники (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Не повезло сегодня оккупантам в Луганской области Новость обновлена 15 марта 2022, 18:08
Не повезло сегодня оккупантам в Луганской области

Такие потери должны серьезно подкосить боевой дух россиян

Во вторник, 15 марта, на 20-й день войны против Украины, российские военные потеряли много личного состава и военной техники в Луганской области.

Фото и видео с места событий делятся Вооруженные силы Украины, сообщает "Телеграф".

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Сначала достижениями похвастались бойцы 24-й ОМБР, — по их словам, пехотинцы и артиллеристы уничтожили сразу три танка Т-72, БМП-3 и весь личный состав бригады оккупантов.

Фото с места событий впечатляют:

Российские танки и БМП уничтожили в Луганской области 15.03.2022
Российские танки и БМП уничтожили в Луганской области 15.03.2022

Позже командование Десантно-штурмовых войск ВСУ показало свое видео из Луганской области, на котором видно разбитую и брошенную военную технику противника, стрельбу по его укреплениям и последствия боев:

Напомним, ранее военнослужащим удалось достичь большого прогресса в Николаевской области, — выжившие россияне так испугались ВСУ, что сами сбежали через Херсон обратно в сторону Крыма.

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#Луганская область
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