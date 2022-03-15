ВСУ выгнали оккупантов из Николаевщины: появилось видео бегства
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Бронетехника врага уезжает обратно туда, откуда приехала
В Николаевской области, где проходит один из фронтов наступления российских военных, оккупантам так дали сдачи, что они начали бежать обратно в сторону аннексированного Крыма.
Об этом на своем канале в Телеграм рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает "Телеграф".
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По словам Кима, ВСУ отработали контратаку против оккупантов и сейчас зачищают территорию от остатков россиян. И отработали так хорошо, что в Чернобаевке, которая находится на окраине Херсона и временно подконтрольна оккупантам, уже заметили возвращение военной техники рф со стороны Николаева, — она уезжает обратно туда, откуда раньше приехала.
Ким подтвердил, что русские бегут через временно подконтрольный Херсон в сторону Крыма.
Судя по онлайн-карте боевых действий, кроме того отпор врагу дали по трассе Р06 от окраин Николаева до Новой Одессы.
Как сообщал "Телеграф", прошлой ночью украинские военные также смогли несколько "подвинуть" российских военных в районе осажденного Мариуполя, — именно вокруг него сейчас идут самые горячие бои.
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