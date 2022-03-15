ВСУ выгнали оккупантов из Николаевщины: появилось видео бегства

Бронетехника врага уезжает обратно туда, откуда приехала

В Николаевской области, где проходит один из фронтов наступления российских военных, оккупантам так дали сдачи, что они начали бежать обратно в сторону аннексированного Крыма.

Об этом на своем канале в Телеграм рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает "Телеграф".

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По словам Кима, ВСУ отработали контратаку против оккупантов и сейчас зачищают территорию от остатков россиян. И отработали так хорошо, что в Чернобаевке, которая находится на окраине Херсона и временно подконтрольна оккупантам, уже заметили возвращение военной техники рф со стороны Николаева, — она уезжает обратно туда, откуда раньше приехала.

Ким подтвердил, что русские бегут через временно подконтрольный Херсон в сторону Крыма.

Судя по онлайн-карте боевых действий, кроме того отпор врагу дали по трассе Р06 от окраин Николаева до Новой Одессы.

Карта боевых действий Николаев 15.03.2022

Как сообщал "Телеграф", прошлой ночью украинские военные также смогли несколько "подвинуть" российских военных в районе осажденного Мариуполя, — именно вокруг него сейчас идут самые горячие бои.