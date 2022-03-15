Контратака под Николаевом: журналист показал брошенные орудия оккупантов

Украинские военные захватили гаубицы оккупантов

Украинский журналист Юрий Бутусов показал фото брошенной техники оккупантов под Николаевом.

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Снимки он опубликовал в своем Фейсбуке.

"Контратака украинских войск под Николаевом. Захвачена вторая батарея гаубиц Д-30 русских десантников. Ранее под Николаевом было захвачено 7 гаубиц Д-30, сейчас на фото захвачено еще 4. Видно, как россияне бежали в полной панике, все бросили вместе с боеприпасами", — отметил журналист.

Как сообщал "Телеграф", ранее вооруженные силы Украины захватили комплекс радиоэлектронной борьбы российской армии. Технику захватила 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (10 ОГШБр) – военное соединение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которое также известно под названием "Эдельвейс".

Также украинские военные захватили новейшее русское оружие. В руки защитников попал зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" в Херсонской области.