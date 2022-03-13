ВСУ захватили ценный трофей: теперь его используют против оккупантов
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Теперь комплекс будет работать против оккупантов.
Вооруженные силы Украины захватили комплекс радиоэлектронной борьбы российской армии.
Теперь комплекс будет работать против самих оккупантов.
Об сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
"За минувшие сутки Эдельвейсам удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих свинособак", — сказано в сообщении.
Технику захватила 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (10 ОГШБр) – военное соединение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которое также известно под названием "Эдельвейс".
Справка. Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления. Способен обнаружить и подавить помехами подвижные средства спутниковой связи и радионавигации КВ и УКВ диапазонов в широком диапазоне рабочих частот. Имеются средства радиотехнической разведки, предназначенные для обнаружения радиосигналов противника и выдачи данных о них другим элементам комплекса. Предусмотрена также машина с оборудованием для постановки помех.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают нести потери. С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, уничтожено много автомобильной техники, уничтожено 74 самолета и 86 вертолетов.
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