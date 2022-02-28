Укр

Украинские военные захватили новейшее русское оружие: видео уже в сети

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Российский "Панцирь" Новость обновлена 28 февраля 2022, 14:37
Российский "Панцирь"

Оккупантам в Украине не рады

Украинские военные продолжают захватывать технику ворвавшихся на нашу Родину оккупантов из России. На этот раз в руки защитников попал зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" в Херсонской области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цапиленко. Он также выложил видео с захваченным новейшим ЗРК оккупантов.

Панцирь это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Его разработка началась еще при СССР, а воплотили его в жизнь в 1994 году. Несколько лет назад его модернизировали, в 2015-м появилась вторая версия. А в 2016 году разработали модификацию, поражающую цели на расстоянии в 40 км. Первая версия стреляет на 20 км вперед и 15 вверх.

Потери оккупантов в войне с украинским народом и ВСУ велики — не менее 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронированных боевых автомобилей, "Грады", катера, "Бук", солдаты — более 4 тысяч.

В сети иногда появляются видео, как обычные украинские граждане забирают у захватчиков их технику. Одно из последних — с ЗРК Оса.

Как ранее писал "Телеграф", в Генштабе ВСУ выпустили рекомендации — куда целиться коктейлем Молотова, чтобы нанести машинам оккупантов максимальный ущерб.

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