Укр

Максимально эффективно: куда бросать коктейль Молотова в технику врага

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Уничтоженный российский ББМ "Тигр" в Харькове. Мариенко Андрей / УНИАН Новость обновлена 28 февраля 2022, 10:53
Уничтоженный российский ББМ "Тигр" в Харькове. Мариенко Андрей / УНИАН

У разных видов бронемашин свои слабые зоны

Украинцы сражаются с российским агрессором разными методами. Регулярную армию и отряды теробороны поддерживают обычные граждане, которые с коктейлем Молотова в руках выходят, чтобы дать отпор захватчикам.

В социальных сетях распространяется инструкция — в какие уязвимые места бронетехики стоит бросать зажигательную смесь. Она касается БТР, грузовиков и двух видов бронеавтомобилей.

Отметим, что среди наиболее уязвимых мест — колеса, лобовое стекло, люки. Бронетехника противника отличается от украинской не только цветом, но и специальными символами, которыми захватчики метят машины для понимания, какую часть Украины атакуют.

О передвижении такой военной техники россиян СБУ просит сообщать в специальный бот в Телеграм @stop_russian_war_bot.

Коктейль Молотова — простое в изготовление оружие, для него используются бутылки, тряпки и бензин. "Телеграф" публиковал один из рецептов изготовления зажигательной смеси для противостояния оккупанту.

Также важно помнить, что при обстрелах и военной ситуации в городе необходимо соблюдать меры безопасности — находится в укрытиях и дожидаться окончания обстрела, перед тем как выходить.

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#Россия #Война #Коктейль Молотова
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